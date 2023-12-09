10:13 (мск), источник: Время
Нижегородцев предупредили о проблемах с опозданием на работу зимой
Погодные условия могут быть причиной опозданий сотрудников на работу зимой.
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Юрист SuperJob Александр Южалин рассказал нижегородцам, может ли работодатель наказать сотрудника за опоздание из-за непогоды.
Как выяснилось, на практике этот вопрос является спорным. Трудовой кодекс РФ дает право работодателю привлечь работника к ответственности в случае, если работник совершил дисциплинарный проступок. Если будет установлено, что работник по своей вине опоздал на работу, работодатель может сделать ему замечание или выговор. А если работник отсутствует на работе более 4 часов подряд, закон дает теоретическую возможность и уволить его. Однако это можно сделать только в случае, если будет установлено, что работник нарушил режим рабочего времени по своей вине, без уважительных причин.
Что понимать в данном случае под уважительными причинами, закон не объясняет.
Работодателю нужно будет запросить у работника объяснение в письменном виде, где тот должен указать причину опоздания. Если работодатель посчитает эту причину неуважительной, он имеет право применить взыскание. А работник имеет право обратиться в суд.
Суды же по-разному разрешают такие споры, говорит Южалин.
«Все будет зависеть от конкретных обстоятельств. Учитывая это, в случае ухудшения погодных условий сотрудникам рекомендуется заблаговременно выходить из дома и рассчитывать на увеличение времени на дорогу до работы», — сказал он.