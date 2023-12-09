10:22 (мск), источник: Комсомольская правда
Семья из Казани назвала своего новорожденного мальчика Чушпаном
Они вдохновились персонажем из сериала «Слово пацана».
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Семья из Казани назвала своего новорожденного мальчика Чушпаном. Это выбор был сделан после просмотра сериала «Слово пацана» про казанских ОПГ.
Теперь в семье Нигматуллиных растет сын Чушпан Маратович. По мнению родителей, это имя будет очень веселым. Также они думали насчет того, чтобы назвать его «Адидасом», как прозвище у одного из героев сериала.
Слово «Чушпан» пошло от заключенных Сиблага. Означает оно неуважительное, пренебрежительное обращение к вновь прибывшему.
Отметим, актриса Яна Поплавская назвала бедным новорожденного из Казани, чьи родители после просмотра сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» дали ему имя Чушпан Маратович. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Напомним, Роскомнадзор проверит сериал «Слово Пацана» про казанские группировки.