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10:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Семья из Казани назвала своего новорожденного мальчика Чушпаном

Они вдохновились персонажем из сериала «Слово пацана».

Источник: Комсомольская правда

Семья из Казани назвала своего новорожденного мальчика Чушпаном. Это выбор был сделан после просмотра сериала «Слово пацана» про казанских ОПГ.

Теперь в семье Нигматуллиных растет сын Чушпан Маратович. По мнению родителей, это имя будет очень веселым. Также они думали насчет того, чтобы назвать его «Адидасом», как прозвище у одного из героев сериала.

Слово «Чушпан» пошло от заключенных Сиблага. Означает оно неуважительное, пренебрежительное обращение к вновь прибывшему.

Отметим, актриса Яна Поплавская назвала бедным новорожденного из Казани, чьи родители после просмотра сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» дали ему имя Чушпан Маратович. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Напомним, Роскомнадзор проверит сериал «Слово Пацана» про казанские группировки.

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