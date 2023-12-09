Уральские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за морозов

«Около 100 бригад “Россетей Урал” в составе порядка 400 человек в круглосуточном режиме работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию в пригородах Екатеринбурга, Челябинска и Перми», — рассказали в компании.
По данным энергетиков, в аномальные холода особенно выросла нагрузка в тех населенных пунктах, которые не подключены к газу и где ведется застройка новых территорий.
Некоторые из новых клиентов занижают планируемый объем своего энергопотребления при технологическом присоединении, что ведет к нагрузке на существующую электросетевую инфраструктуру.
На особом контроле уральских энергетиков Косулино, Прохладный, Большой Исток, Большое Седельниково, Кашино и десятки коттеджных поселков в Свердловской области. В Челябинской области повышенное внимание уделяется поселкам, расположенным в Сосновском районе, в Пермском крае — поселкам Пермского муниципального района.
Кроме того, энергокомпания сталкивается с непониманием потребителей электроэнергии: в Бобровском, что в Сысертском ГО, ночью люди отказывались идти на диалог и контролировать свои нагрузки на сеть, нанося вред надежности электроснабжения целой улицы.
Также энергетики выявили факты бездоговорного энергопотребления. Энерговоровство зафиксировано в коттеджных поселках «Лесная поляна», «Исеть вилладж» в Свердловской области, поселке Малиновка в Челябинской и иных территориях.