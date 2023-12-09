10:40 (мск), источник: АиФ Казань
Шампанское вручат в Татарстане жителям, которые погасят долги по ЖКУ
УК в Нижнекамске призывает жителей начать 2024 год с чистого листа — то есть без долгов.
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Подарить шампанское должникам, которые погасят свою задолженность в преддверии Нового года, обещает на своей страничке в соцсетях крупная управляющая компания в Нижнекамске.
УК призывает жителей начать 2024 год с чистого листа — то есть без долгов. Правда, в акции, которая действует с 8 по 25 декабря, могут участвовать лишь граждане с задолженностью от 30 000 рублей.
Ранее эта УК размещала грозные объявления с призывом оплатить накопившуюся задолженность до 18 декабря 2023 года. В противном случае обещали приостановить коммунальные услуги электроснабжения. И напоминали об административной ответственности (ст. 7.19 КоАП РФ) за самовольное подключение. Однако в преддверии самого волшебного праздника в году коммунальщики сменили тон и пустили в ход креатив.