10:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Воронежский губернатор: планируем ввести в эксплуатацию 15 объектов в рамках нацпроектов
На их строительство в 2023 году было выделено около 15 млрд рублей.
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В Воронежской области в 2023 году на цели возведения социальных объектов в рамках пяти нацпроектов — «Жилье и городская среда», «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение» — выделили около 15 млрд рублей.
Запланировано завершение строительства и введение в эксплуатацию 15 объектов, среди которых спортивные объекты, школы, культурные учреждения, амбулатории и медучреждения.
Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем telegram-канале в субботу, 9 декабря.
Стремимся к тому, чтобы визитной карточкой Воронежской области стало создание максимально удобных условий для жителей больших и малых поселений региона. И совместная работа, которую мы проводим, уже дает ощутимые результаты. Так, в новом хирургическом корпусе для БУЗ ВО «ВОКОД» сегодня проводят сложнейшие операции, а в самом крупном образовательном центре страны учащиеся готовятся к празднованию Нового года.
Глава региона подчеркнул, что одним из приоритетных направлений является развитие инфраструктуры для пожилых людей.
— В рамках регпроекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» у нас появятся два объекта: Центр ухода и социализации «Хохольский» и Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Нижнедевицком районе. Обязательно запланирую рабочий визит в учреждения после открытия и оценю их работу, — сказал Александр Гусев.