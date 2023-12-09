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10:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В метро Казани устранили сбой при оплате проезда

Причиной этого стала проблема с информационной сетью.

Источник: Комсомольская правда

В метро Казани устранили проблему при оплате проезда. Причиной этого стал сбой информационной сети, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Для оперативного восстановления на месте работали технические специалисты предприятия. Также на каждой станции сотрудники помогали пассажирам сориентироваться.

Ранее в метро горожане не могли оплатить проезд по карте и наличными. Из-за этого произошло скопление людей у терминалов и турникетов. При этом многим приходилось класть купюры и проходить без получения сдачи.

Напомним, власти Казани объяснили подорожание проезда в общественном транспорте.

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