Минниханов поручил повысить контроль за работой объектов ЖКХ во время аномальных морозов

«Аномально низкая температура воздуха, которая в последние дни установилась в республике, создает повышенный риск аварийной ситуации на предприятиях энергетики и ЖКХ, сетях тепло- и водоснабжения, а также на транспорте, обостряет угрозу возникновения пожаров», — цитирует руководителя республики его пресс-служба.
В целях предотвращения ЧС Минниханов поручил организовать дежурство ответственных лиц на объектах энергетики, ЖКХ и транспорта, обеспечить готовность подразделений МЧС, аварийных служб к оперативному реагированию на все возможные происшествия.
«Наша задача — обеспечить безопасность граждан», — заключил он.
Профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что аномальные холода, которые обусловлены прорывом арктического воздуха с Карского моря, задержатся в Татарстане до середины следующей недели.