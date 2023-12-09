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10:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

Минниханов поручил повысить контроль за работой объектов ЖКХ во время аномальных морозов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил повысить контроль за функционированием объектов инфраструктуры в условиях зимних морозов. Об этом он сказал на совещании в Доме Правительства.

Источник: ИА Татар-информ

«Аномально низкая температура воздуха, которая в последние дни установилась в республике, создает повышенный риск аварийной ситуации на предприятиях энергетики и ЖКХ, сетях тепло- и водоснабжения, а также на транспорте, обостряет угрозу возникновения пожаров», — цитирует руководителя республики его пресс-служба.

В целях предотвращения ЧС Минниханов поручил организовать дежурство ответственных лиц на объектах энергетики, ЖКХ и транспорта, обеспечить готовность подразделений МЧС, аварийных служб к оперативному реагированию на все возможные происшествия.

«Наша задача — обеспечить безопасность граждан», — заключил он.

Профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что аномальные холода, которые обусловлены прорывом арктического воздуха с Карского моря, задержатся в Татарстане до середины следующей недели.

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