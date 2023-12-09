На дорогах под Красноярском поставили больше сотни детекторов и камер наблюдения

«Тестируется программное обеспечение, которое поможет анализировать видеопотоки с камер видеонаблюдения в режиме онлайн с автоматическим выявлением заторов на автодороге, остановок транспортных средств, ДТП, посторонних предметов на проезжей части, а также наличие осадков. Закончить тестирование и запустить полноценную работу ПО планируется до конца декабря. Всё это призвано повысить уровень реагирования диспетчерской службы на те или иные ситуации», — рассказал глава краевого учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» Андрей Журавлёв.
Среди установленных детекторов 20 способны выявлять тип, модель, цвет и госномер автомобиля. Речь идет о следующих участках:
Красноярск — Железногорск Красноярск — Кузнецово — Зыково Емельяново — Частоостровское Березовка — Маганск Красноярск — Элита Еловое — ст. Минино Красноярск — Енисейск «Саяны».
В целом система определяет число машин на дороге и среднюю скорость потока.
Также на ряде дорог установлены поворотные купольные камеры:
Красноярск — Солонцы Еловое — ст. Минино Красноярск — Элита Емельяново — Частоостровское Есаулово — Бархатово Красноярск — Енисейск Красноярск — Железногорск Красноярск — Кузнецово — Зыково Березовка — Маганск.