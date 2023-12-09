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11:16 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На дорогах под Красноярском поставили больше сотни детекторов и камер наблюдения

КРАСНОЯРСК, 9 декабря, ФедералПресс. На автотрассах в окрестностях Красноярска в уходящем году появилось 110 новых детекторов транспорта и еще 40 камер наблюдения. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Тестируется программное обеспечение, которое поможет анализировать видеопотоки с камер видеонаблюдения в режиме онлайн с автоматическим выявлением заторов на автодороге, остановок транспортных средств, ДТП, посторонних предметов на проезжей части, а также наличие осадков. Закончить тестирование и запустить полноценную работу ПО планируется до конца декабря. Всё это призвано повысить уровень реагирования диспетчерской службы на те или иные ситуации», — рассказал глава краевого учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» Андрей Журавлёв.

Среди установленных детекторов 20 способны выявлять тип, модель, цвет и госномер автомобиля. Речь идет о следующих участках:

Красноярск — Железногорск Красноярск — Кузнецово — Зыково Емельяново — Частоостровское Березовка — Маганск Красноярск — Элита Еловое — ст. Минино Красноярск — Енисейск «Саяны».

В целом система определяет число машин на дороге и среднюю скорость потока.

Также на ряде дорог установлены поворотные купольные камеры:

Красноярск — Солонцы Еловое — ст. Минино Красноярск — Элита Емельяново — Частоостровское Есаулово — Бархатово Красноярск — Енисейск Красноярск — Железногорск Красноярск — Кузнецово — Зыково Березовка — Маганск.

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