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11:19 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Какие анализы нужно сдавать ежегодно, рассказали волгоградцам

Для оценки состояния здоровья нужны профилактические визиты к врачам, а также сдача лабораторных анализов.

Источник: Freepik

По результатам можно определить возможные заболевания.

Как сообщила Ольга Викторовна Малиновская, руководитель меддепартамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, надо регулярно сдавать анализы. Какие именно — читайте в нашем материале.

Анализы рекомендуется сдавать раз в год. В случае отклонения от нормы следует внимательно обследоваться и задуматься об использовании дополнительных методов диагностики. Иногда повторный анализ даже через несколько дней может показать результат в пределах нормы.

По словам специалистов, к обязательным исследованиям можно отнести всем известный общий анализ крови, липидный профиль, комплексное обследование печени, кровь на сахар, гликированный гемоглобин, гормональные анализы щитовидной железы.

Начиная с 21 года женщинам раз в 3 года надо сдавать цитологическое исследование соскоба с шейки матки, а также анализ на вирус папилломы.

Мужчинам рекомендуется сдавать анализ на так называемый ПСА (простатспецифический антиген). Он сдается 1 раз в год после 40 лет.

Результаты анализов при этом могут отличаться от нормальных показателей из-за физических нагрузок, лекарств, особенностей питания. В любом случае важно прийти к специалисту. Он проконсультирует по дальнейшим действиям.

Материал носит только информационный характер, он не заменяет консультации специалиста.

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