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11:20 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде готовятся к началу прокладки ольгинского газопровода

Рабочие делают первые проколы для старта первого этапа строительства объекта.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Как сообщается на официальной странице мэрии Нижнего Новгорода в социальной сети «ВКонтакте», пробные проколы в земле небольшого диаметра (не более 50 мм) делаются для прохождения створа ольгинского газопровода.

Также рабочие на улице Лебедева в Щербинках делают разметку, чтобы понять, есть ли под землёй неучтённые ранее коммуникации. Если таковых нет, начнётся следующий наиболее важный этап прокладки газопровода — расширение створа и прокладка трубы.

Бурение, необходимое для расширения створа, нельзя останавливать до тех пор, пока работа не будет полностью завершена, поэтому к этому этапу надо тщательно подготовится, уточняют подрядчики строительства газопровода в Ольгино.

Напомним, трассировку газопровода в Щербинках изменят ради сохранения деревьев.

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