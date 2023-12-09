11:20 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде готовятся к началу прокладки ольгинского газопровода
Рабочие делают первые проколы для старта первого этапа строительства объекта.
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Как сообщается на официальной странице мэрии Нижнего Новгорода в социальной сети «ВКонтакте», пробные проколы в земле небольшого диаметра (не более 50 мм) делаются для прохождения створа ольгинского газопровода.
Также рабочие на улице Лебедева в Щербинках делают разметку, чтобы понять, есть ли под землёй неучтённые ранее коммуникации. Если таковых нет, начнётся следующий наиболее важный этап прокладки газопровода — расширение створа и прокладка трубы.
Бурение, необходимое для расширения створа, нельзя останавливать до тех пор, пока работа не будет полностью завершена, поэтому к этому этапу надо тщательно подготовится, уточняют подрядчики строительства газопровода в Ольгино.
Напомним, трассировку газопровода в Щербинках изменят ради сохранения деревьев.