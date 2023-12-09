11:22 (мск), источник: Комсомольская правда
Жители Башкирии отдохнут на январских каникулах 10 дней
Стало известно, как жители Башкирии отдохнут на Новый год 2023−2024.
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Январские каникулы продлятся 10 дней. Об этом напомнили в Роструда. Жители Башкирии уйдут на праздники уже в субботу, 30 декабря.
Обратно на работу сотрудники, трудящиеся по графику 5/2, выйдут лишь 9 января, то есть во вторник.
Всего в январе 2024 года из 31 дня на выходные и праздничные приходится 14. Восемь из них относятся к новогодним каникулам, а шесть — это традиционные субботы и воскресенья.