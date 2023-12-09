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11:20 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Губернатор Цивилев поздравил кузбассовцев с знаменательным днём

Праздник был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2007 году.

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что традиции мужества и патриотизма в нашеё стране передаются из поколения в поколение. Местные жители гордятся Героями Кузбасса в ВОВ, в Афганистане, на Северном Кавказе, а сегодня кузбассовцы сражаются с неонацизмом на СВО.

«Мы вспоминаем наших героических предков и чествуем современников — Героев России и Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Кузбасс был и остается землей сильных людей, преданных своей Родине и готовых защитить ее», — сказал Цивилев.

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