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12:00 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

На севере страны до 20 градусов мороза. Узгидромет рассказал о погоде до середины декабря

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Синоптики рассказали о дневных морозах и ночных заморозках. На севере страны температура опустится до 20 градусов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Остине: +19° 0 м/с 94% 743 мм рт. ст. +19°
Источник: AP 2023

По данным Узгидромета, узбекистанцев ждет поэтапное похолодание вплоть до середины месяца.

9—14 декабря ожидается поэтапное вторжение холодной воздушной массы на территорию Узбекистана.

Температура воздуха будет постепенно снижаться, и к 12—14 декабря понизится ночью до 10−13 градусов мороза, днем — до 5−8 градусов мороза.

В северных районах страны температура ночью понизится до 17−20 градусов мороза, днем — до 9−12 градусов мороза.

Прогноз погоды с 20 часов 9 декабря до 20 часов 10 декабря.

Ташкент

Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью — 1−3° мороза, днем — 5−7° тепла..

Каракалпакстан, Хорезмская область.

Переменная облачность, местами возможен снег. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7−12 м/с. Температура ночью — 7−12 градусов мороза, днем — 0−5 градусов мороза.

Бухарская, Навоийская области

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с. Температура ночью 0−5 градусов мороза, днем 5−10 градусов тепла.

По северу Навоийской области ночью 5−10 градусов мороза, днем 0−5 градусов тепла.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области.

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 0−5 градусов мороза, днем 3−8 градусов тепла..

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 2 градусов мороза-3 градусов тепла, днем 10−15 градусов тепла.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области.

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура 0−5 градусов мороза, днем 3−8 градусов тепла.

Горные районы республики

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 3−8 градусов мороза, днем 2 градусов мороза-3 градусов тепла.

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