На севере страны до 20 градусов мороза. Узгидромет рассказал о погоде до середины декабря

По данным Узгидромета, узбекистанцев ждет поэтапное похолодание вплоть до середины месяца.
9—14 декабря ожидается поэтапное вторжение холодной воздушной массы на территорию Узбекистана.
Температура воздуха будет постепенно снижаться, и к 12—14 декабря понизится ночью до 10−13 градусов мороза, днем — до 5−8 градусов мороза.
В северных районах страны температура ночью понизится до 17−20 градусов мороза, днем — до 9−12 градусов мороза.
Прогноз погоды с 20 часов 9 декабря до 20 часов 10 декабря.
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью — 1−3° мороза, днем — 5−7° тепла..
Каракалпакстан, Хорезмская область.
Переменная облачность, местами возможен снег. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7−12 м/с. Температура ночью — 7−12 градусов мороза, днем — 0−5 градусов мороза.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с. Температура ночью 0−5 градусов мороза, днем 5−10 градусов тепла.
По северу Навоийской области ночью 5−10 градусов мороза, днем 0−5 градусов тепла.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области.
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 0−5 градусов мороза, днем 3−8 градусов тепла..
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 2 градусов мороза-3 градусов тепла, днем 10−15 градусов тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области.
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура 0−5 градусов мороза, днем 3−8 градусов тепла.
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 3−8 градусов мороза, днем 2 градусов мороза-3 градусов тепла.