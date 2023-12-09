11:23 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске выбрали лучшую языковую школу
Красноярцы самостоятельно выбрали топ-3 лучших школы, где можно обучиться иностранному языку.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Красноярцы самостоятельно выбрали топ-3 лучших школы, где можно обучиться иностранному языку. Опрос горожан провели в NGS24.RU.
Жители Красноярска составили народный рейтинг лучших языковых школ города. В опросе поучаствовали более 900 красноярцев.
Первое место в рейтинге заняла школа английского языка «Oxbridge». За нее проголосовали 345 человек. Второе место присвоили центру иностранных языков «Пронто». За него отдали голоса 162 человека. Третье заключительное место досталось языковому клубу «“Brooklyn”. За него проголосовали 137 человек.