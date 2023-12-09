11:44 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
112-метровый газопровод начнут строить в Новосибирской области в 2024 году
Он позволит обеспечить голубым топливом сёла Сузунского и Черепановского районов.
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Власти Новосибирской области готовятся к началу строительства 112-километрового межпоселкового газопровода от газораспределительной станции «Черепаново» до посёлка Сузун. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства ЖКХ и энергетики.
По словам главы ведомства Дениса Архипова, проектно-изыскательские работы для газификации девяти населенных пунктов в Черепановском и Сузунском районах уже завершены. В 2024 году начнётся строительство.
Как сообщается, этот газопровод обеспечит техническую возможность газификации 4,5 тыс. домовладений в посёлках Отважный и Шипуновский, сёлах Бариново, Ярки, Крутишка, Карасево, Шурыгино, Шипуново и рабочем поселке Сузун, а также 10 котельных. В этих населённых пунктах также завершено проектирование распределительных сетей общей протяженностью более 280 км.
Сроки окончания строительства объекта в министерстве на назвали.