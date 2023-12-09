Открой окно: петербуржцам рассказали о необходимости проветривания квартир

При этом очень часто люди забывают пускать чистый воздух в дома, рассказал директор по развитию продаж направления «Бытовая приточная вентиляция» Торгово-производственного холдинга «Русклимат» Алексей Похвалов во время беседы с «МК в Питере».
Когда в квартирах, домах и офисах начали устанавливать энергосберегающие окна, проблема вентиляции помещений и связанных с этих проблем существенно усилилась. Потому что современные пластиковые, деревянные, алюминиевые окна герметичны, они не пропускают не только тепло или холод, но и воздух.
Также влияет устаревшая нормативная база при строительстве многоквартирных домов. Согласно нормативам, в них в обязательном порядке реализуются только вытяжные вентиляционные каналы в кухне и санузлах. Приточные вентиляционные устройства необязательны, из-за чего застройщики практически нигде в массовом сегменте их не устанавливают.
«Чтобы проветрить помещение вам необходимо открывать окно, в противном случае система вентиляции не работает, так как современные окна и двери герметичны — воздух не циркулирует через помещения», — отметил эксперт.
Главным загрязнителем воздуха в помещении является человек. Они дышат и постоянно выделяют углекислый газ, от которого болит голова, теряется концентрация внимания, появляется сонливость, слабость, апатия, раздражительность, маленькие дети хуже спят, чаще плачут. Если хочется чувствовать себя хорошо и комфортно, надо постоянно подавать свежий воздух, который будет замещать грязный. Для этого необходимо открывать окно.
«Детей, родных, может продуть ледяным потоком воздуха. А это возможные мышечные воспаления. Через открытое окно залетает не только сквозняк, но и уличный шум, загрязнители», — уточнил специалист.