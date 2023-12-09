11:57 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
В Узбекистане появится Центр этноэкологических исследований
Его создадут при Центральноазиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата Green University.
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Узбекистане при Green University появится Центр этноэкологических исследований, сообщает Минэкологии.
Презентация будущего центра состоялась на панельной сессии «Этноэкология: традиционные практики и использование знаний коренных народов в борьбе с изменением климата» в рамках 28-ой Конференции ООН по изменению климата (COP28) в павильоне Узбекистана в Дубае.
Центр призван инициировать междисциплинарные исследования и равноправное сотрудничество с локальными сообществами в Центральной Азии, что, как ожидается, будет способствовать защите окружающей среды, расширению культурного наследия, устойчивому развитию.
В сессии приняли участие директор Секретариата Форума ООН по лесам и озеленению Джульетта Биао Куденукпо (UNFF), представители Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата Green University, дипкорпусов и международных организаций.
Участники также обсудили значение этноэкологических подходов для устойчивого развития, адаптацию к местным условиям и инклюзивные природоохранные практики. Подчеркнули роль этноэкологии в смягчении последствий изменения климата и адаптации к нему.
Кроме того, рассмотрели такие направления, как традиционные сорта сельскохозяйственных культур и методы их выращивания, продовольственная безопасность, адаптивная к местным условиям архитектура и управление пастбищами.