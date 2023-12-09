11:53 (мск), источник: Городской репортер
В Ростове сильный ветер утихнет к 16 декабря
В Ростове сильный арктический ветер сменит свое направление через неделю.
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Об этом сообщает Гидрометцентр России. В Ростове на выходных, 9 и 10 декабря ветер по-прежнему будет очень сильным, днем слабый мороз до −1, в ночные часы до −2. Возможны осадки в виде изморози и мокрого снега. На дорогах гололед.
Теплеть начнет только со вторника, 12 декабря. Днем уже до +2, а ночью около 0. Ветер ожидается по-прежнему сильный, леденящий, северо-восточного и восточного направления с порывами 12−15 м/c. Однако арктический циклом к концу следующей недели ослабеет, а с ним и ветер утихнет до 9 м/c и сменит свое направление с восточного на юго-западное.