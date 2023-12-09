Главное
Спецоперация на Украине
11:53 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове сильный ветер утихнет к 16 декабря

В Ростове сильный арктический ветер сменит свое направление через неделю.

Сейчас в Остине: +19° 0 м/с 94% 743 мм рт. ст. +19°
Источник: Городской репортер

Об этом сообщает Гидрометцентр России. В Ростове на выходных, 9 и 10 декабря ветер по-прежнему будет очень сильным, днем слабый мороз до −1, в ночные часы до −2. Возможны осадки в виде изморози и мокрого снега. На дорогах гололед.

Теплеть начнет только со вторника, 12 декабря. Днем уже до +2, а ночью около 0. Ветер ожидается по-прежнему сильный, леденящий, северо-восточного и восточного направления с порывами 12−15 м/c. Однако арктический циклом к концу следующей недели ослабеет, а с ним и ветер утихнет до 9 м/c и сменит свое направление с восточного на юго-западное.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта