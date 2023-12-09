12:16 (мск), источник: Коммерсантъ
Стало известно, когда в Воронеже будут отключать горячую воду в 2024 году
Мэрия Воронежа опубликовала постановление о подготовке к отопительному сезону 2024−2025.
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Документом предлагается утвердить график ремонта теплосетей с отключением горячей воды в жилфонде с 22 апреля по 30 августа.
Согласно графику, в городе планируют отключить котельные, произвести ремонт и опрессовку теплотрасс. Теплоснабжающие организации должны завершить все работы по обновлению оборудования до 16 сентября. При этом организациям, управляющим многоквартирными домами, нужно уже к 30 августа подготовить жилфонд и объекты социально-культурного назначения к эксплуатации в отопительный период. Тот же срок у городских управлений культуры и образования и молодежной политики по работе с объектами культуры и образовательными учреждениями.
Управам районов в свою очередь предстоит до 26 апреля 2024 года создать рабочие группы по мониторингу за подготовкой объектов ЖКХ и социально-культурного назначения к эксплуатации в отопительный период. С 15 мая — не реже двух раз в месяц проводить совещания по подготовке к подаче ресурса с участием организаций, управляющих многоквартирными домами.
Координировать работу по подготовке к отопительному сезону в Воронеже будет городское управление ЖКХ. Его сотрудникам необходимо не реже двух раз в месяц организовывать в мэрии совещания «по проблемным вопросам» этого процесса. До 15 ноября 2024 года управлению нужно предоставить в министерство ЖКХ и энергетики региона паспорт готовности облцентра к отопительному сезону 2024−2025.
Егор Якимов.