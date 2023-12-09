12:22 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Удостоверение личности в Молдове можно получить на дом
Для граждан Молдовы в стране и за рубежом предусмотрена услуга по доставке удостоверений личности на дом.
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КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik.Граждане, оформляющие удостоверения личности в многофункциональных центрах Агентства государственных услуг, могут получить их прямо на дом, попросив об этом оператора.
Как уточнили в ведомстве, через государственную службу доставки (MDelivery) удостоверение личности можно доставить по любому адресу как на территории Республики Молдова, так и за ее пределами. Стоимость доставки составит от 25 до 1100 леев, (от 1,31 евро до 57,8 евро) в зависимости от условий.
«MDelivery доступна для удостоверений личности, запрошенных в течение 24 часов, 5, 10 или 20 рабочих дней, и доступна за дополнительную плату. Таким образом, доставка удостоверения личности на территории Республики Молдова стоит от 25 до 60 леев, а за рубежом — от 100 до 1 100 леев, в зависимости от поставщика почтовых/курьерских услуг, места назначения и срока доставки», — пояснили в Агентстве.
После оформления запроса на доставку документов заявитель получит уведомление о подтверждении с номером заказа MDelivery на указанный адрес электронной почты. После этого заказ можно будет отследить по номеру заказа на официальном портале службы MDelivery.
В многофункциональных центрах Агентства госуслуг граждане могут заказать доставку на дом не только удостоверений личности, но также паспортов и выписок из госрегистров.