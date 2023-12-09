В Севастополе выделили региональную матпомощь пострадавшим от шторма

Это первоочередная помощь в рамках регионального уровня реагирования. Далее будем дожидаться принятия решения федеральными органами уже. Выделение федеральных средств будет вторым этапом оказания помощи, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города. И.о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова напомнила, что чрезвычайная ситуация была объявлена в Севастополе 27 ноября в 13:00. Граждане, чьё имущество пострадало, имеют право на определённый перечень единовременных денежных выплат.
Также в ходе заседания приняли проект постановления, предусматривающий выплаты лицам, имущество которых пострадало в результате обстрелов со стороны вооруженного формирования Украины или террористических актов во время специальной военной операции. Это региональная материальная помощь для граждан, у которых имущество пострадало в результате падения частей ракет, беспилотников и так далее, — отмечает глава города.