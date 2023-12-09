12:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"
В селе Глазово Воронежской области вновь ввели карантин по бешенству
Ограничительные мероприятия будут действовать до 11 марта 2024 года.
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В селе Глазово Нижнедевицкого района Воронежской области вновь выявили очаг бешенства животных.
Эпизоотическим очагом определили территорию в 70 м юго-западнее дома № 64 на улице Зеленой. Карантин ввели до 11 марта 2024 года. Соответствующий указ губернатора опубликовали на сайте правительства Воронежской области в пятницу, 8 декабря.
Неблагополучной по бешенству указали территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу в радиусе 510 м, ограниченную улицей Зеленой села Глазово. На период действия ограничительных мероприятий в очаге запретили лечение, ввоз и вывоз больных восприимчивых животных, отправку их на убой, а также снятие шкур. Кроме того, посещение территории эпизоотического очага запрещено посторонним лицам, за исключением специалистов ветеринарной службы и персонала, привлеченного для ликвидации заболевания.
На неблагополучной территории ввели ограничение на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. За последнее время это уже третий случай бешенства в селе Глазово.
Как сообщало РИА «Воронеж», в середине августа 2023 года был выявлен первый случай. Тогда очаг заболевания обнаружили на территории личного подсобного хозяйства на улице Октября, 37. Спустя две недели был выявлен еще один очаг заболевания. Эпизоотическим очагом определили территорию в 140 м северо-западнее от дома № 52 на улице Мира. Оба карантина были сняты в ноябре.