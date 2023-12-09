В Москве построили площадку наземного транспорта у станции «Тимирязевская»

«Разворотная площадка наземного городского транспорта — лишь часть большого проекта технологической части городского вокзала у метро “Тимирязевская”. Общая строительная готовность техчасти городского вокзала — более 65%. Контрактные сроки завершения строительства приходятся на конец лета», — сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.
Заммэра уточнил, что увязать воедино с уже существующей железнодорожной инфраструктурой и открыть комплекс для движения пассажиров планируется в следующем году.
Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что помимо строительства разворотной площадки для наземного транспорта, проект включает в себя реконструкцию южного подземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе, который продлят через пути Савеловского направления Московской железной дороги и проектируемый проезд № 3359, а также северного подземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе с примыканием к входу в станцию метро «Тимирязевская».
«Кроме того, проектом предусмотрено построить плоскостной перехватывающий паркинг на 170 машиномест и улично-дорожную сеть протяженностью почти два километра, а также галерею-переход “сухие ноги” от дома № 19б до № 21б на улице Яблочкова. Особенность проекта заключается в том, что он реализуется в плотной застройке района и в близости от действующих железнодорожных путей», — отметил Загрутдинов.
По словам главы департамента, реализация объекта даст возможность разделить пешеходные и транспортные потоки, создать комфортные зоны пересадки, улучшить условия транспортного обслуживания прилегающих районов, а также сформировать системы пешеходных связей, сократить время пересадки с одного вида транспорта на другой, обеспечить создание организованных мест парковки автотранспорта.