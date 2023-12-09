13:05 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Главную маму Урала выбрали в Екатеринбурге
В Екатеринбурге прошел финал конкурса «Главная мама Урала».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Он проходил в Центре культуры «Урал». На сцену вышли 38 мам из разных городов региона. Они демонстрировали танцевальные навыки и рассказывали о достояниях Свердловской области.
Победительницей конкурса стала 34-летняя жительница Верхней Пышмы Кристина Дойчендорф. Она воспитывает двоих детей. По ее признанию, работает на 3-х работах — в гистологической лаборатории, специалистом психоанализа, а также ухаживает за престарелой бабушкой.
Второе место жюри присудило 24-летней Кристине Медведевой из Богдановича. Она воспитывает одного ребенка, работает аналитиком данных.
На третьем месте — екатеринбурженка Александра Жук, мама четверых детей.
Ранее «МК-Урал» сообщал, что в 18 ноября в столице Урала прошел финал конкурса «Главная мама Екатеринбурга». На сцену вышли 50 мам, рассказала директор проекта Марина Степура.
Титул главной мамы Екатеринбурга был присвоен 43-летней Елене Беккер. Она много лет работала в судебной системе, сейчас занимается помощью детям, больным детским церебральным параличом. Елена воспитывает особенную дочку.