13:28 (мск), источник: Нижегородская правда
Пропавшие в Нижегородской области девочки найдены
Девочки найдены, живы.
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Пропавшие в Нижегородской области девочки-подростки найдены. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер».
Напомним, школьницы пропали 7 декабря. Они ушли из дома в поселке Новое Доскино. Предполагалось, что девочки могли уехать в Москву.
После двух дней поиска подростков отыскали. Девочки живы и возвращены домой.
«Спасибо всем за помощь в распространении информации», — говорится в сообщении отряда.