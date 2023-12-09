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13:28 (мск), источник: Нижегородская правда

Пропавшие в Нижегородской области девочки найдены

Девочки найдены, живы.

Пропавшие в Нижегородской области девочки-подростки найдены. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер».

Напомним, школьницы пропали 7 декабря. Они ушли из дома в поселке Новое Доскино. Предполагалось, что девочки могли уехать в Москву.

После двух дней поиска подростков отыскали. Девочки живы и возвращены домой.

«Спасибо всем за помощь в распространении информации», — говорится в сообщении отряда.

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