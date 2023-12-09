13:29 (мск), источник: Комсомольская правда
В Уфе младенец оказался на операционном столе из-за врожденной патологии
Уфимские врачи провели операцию двухмесячному ребенку с врожденной патологией.
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В Уфе провели операцию двухмесячному малышу. У младенца развилась во время беременности патология — врожденный гидронефроз. Как рассказали в Городской детской клинической больнице № 17, при это болезни расширяется чашечно-лоханочный комплекс, из-за которого развивается нарушение оттока мочи из почки.
Сразу после родов мама и новорожденный малыш остались под наблюдением врачей. Во время лечения врачи приняли решение оперировать маленького пациента.
Сейчас младенец чувствует себя хорошо. За ним продолжают наблюдать врачи 17-ой больницы.