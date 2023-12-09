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9 декабря, источник: МК.RU Челябинск

Улицы Челябинска убирает почти 200 единиц техники

На Южный Урал и его столицу обрушились суровые морозы.

Источник: Агентство «Москва»

Уже третий день подряд в школах Челябинска отменяют занятий из-за холодов (в четверг и пятницу для всех классов, сегодня только для 1−9). Синоптики сообщают, что температуры аномально низкие для начала декабря.

Но даже в такую погоду в столице Челябинской области не прекращается работа коммунальщиков по очистке города от снега. Сегодня, по данным пресс-службы администрации, на улицы регионального центра выведено 176 единиц специальной техники и 418 рабочих.

Очищают от снега не только проспекты и проезжие части, но и дворы, а также междворовые проезды. В этой работе сегодня задействовано 1223 дворника и 10 единиц спецтехники.

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