13:34 (мск), источник: Комсомольская правда
На Урале создают беспилотники для мониторинга лесных и торфяных пожаров
Они позволят наиболее точно определить очаги возгорания.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На Урале разрабатывают беспилотники способные обнаружить торфяные или лесные пожары. Созданием дронов занимаются Уральская авиабаза и компания Лаборатория будущего. Специалисты провели первые испытания на тлеющем торфянике в Березовском районе.
— Беспилотники будут оборудованы не только камерами с широким углом обзора и высоким разрешением, но и тепловизорами, — рассказывает исполняющий обязанности директора Уральской авиабазы Илья Секерин. — Будем адаптировать дроны для точного обнаружения «горячих» точек, в том числе тех, которые не видно без специальных устройств.
Как сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области, во время испытаний в Березовском районе специалисты сравнили характеристики беспилотников марки «Муха», произведенных на Урале, и применяемых сейчас квадрокоптеров DJI Mavic 3T. Обе машины с высокой точностью определили границы подземного пожара и наиболее сильные очаги возгорания.
По словам коммерческого директора Лаборатории будущего Павла Камнева, дроны системы «Муха» также могут доставлять грузы до 5 килограмм.