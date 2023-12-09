13:41 (мск), источник: Комсомольская правда
Волгоградская область развивает медицинский туризм
Дополнительные меморандумы и соглашения подписали с агентствами Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Израиля и Азербайджана.
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В Волгоградскую область приезжают лечиться тысячи иностранцев — более 32 тысяч пациентов из 112 стран мира получили медпомощь в государственных клиниках региона. В ближайшее время экспорт медицинских услуг вырастет. Комитет здравоохранения региона заключил дополнительные меморандумы и соглашения с агентствами медицинского туризма Казахстана, Беларуси и Узбекистана, Израиля и Азербайджана, сообщили в облздраве.
— Дополнительные меморандумы и соглашения подписаны в первой декаде декабря в рамках ежегодного Международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения», — рассказали в ведомстве.
Приедут медицинские туристы на лечение в ведущие клиники Волгограда — больницу № 25, онкодиспансер и областную детскую больницу. Чаще всего иностранцы лечат у нас зубы. Проходят обследования, также едут за лечением по профилям: акушерство и гинекология, хирургия, онкология, кардиология, а также детское здоровье и реабилитация.