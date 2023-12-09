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14:18 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Российский Дед Мороз приедет в этом году в Беларусь

Сказочный персонаж проведет праздничную программу в посольствах и Русских домах, а также посетит больницы и реабилитационные центры.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Российский Дед Мороз, живущий в Великом Устюге, в этом году планирует приехать в страны ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в пресс-служба врио губернатора Вологодской области.

«Российский Дед Мороз отправится в путешествие по странам ближнего и дальнего зарубежья. В этом году новогодний тур Деда Мороза за рубеж пройдет с 9 по 23 декабря», — сказано в заявлении.

Планируется что сказочный персонаж побывает в Италии, Франции, Армении. Заглянет российский Дед Мороз и в Беларусь.

«Это подарок от Вологодской области нашим соотечественникам, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья. В канун новогодних праздников им особенно необходима поддержка нашей страны», — пояснид врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Организацией путешествия Деда Мороза правительство Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества. Поддержку проекту окажут также МИД РФ и Федеральное агентство по делам СНГ.

Запланированные праздничные мероприятия пройдут в посольствах России и Русских домах, в программе также посещение Дедом Морозом больниц и реабилитационных центров. Схожая инициатива проходила уже в прошлом году — тогда с Дедом Морозом встретились порядка 10 тыс человек из Италии, Сербии, Беларуси, Казахстана и Армении.

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