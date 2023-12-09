РПН признал недостаточность мер по защите реки Кубани от слива сточных вод

В сообщении говорится, что в ведомство поступает много жалоб на загрязнение реки Кубани на территории Краснодара, и решение вопроса по организации отвода ливневых сточных вод на протяжении нескольких лет является одним из приоритетов деятельности службы.
Отмечается, что инспекторы Росприроднадзора на основании проведенных проверок не раз выдавали предписания устранить существующие неисправности и привлекали к ответственности должностных лиц администрации города, информировали о ситуации власти края.
Только в этом году служба провела несколько выездных обследований Кубани в районе проблемных ливневых водовыпусков, по итогам которых в адрес руководства города было направлено семь предостережений, материалы обследований переданы в прокуратуру. Со ссылкой на данные местных властей сообщается, что власти обследовали ливневую канализацию и выявили 121 незаконное подключение к ней, 84 из них были перекрыты.
«Также планируется строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений. Проект находится на рассмотрении Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Однако проводимых администрацией мероприятий недостаточно. Неочищенные сточные воды продолжают поступать в реку Кубань через систему ливнеотведения. Росприроднадзор держит ситуацию на контроле», — говорится в сообщении.
Михаил Волкодав.