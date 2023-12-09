14:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Жители Волгограда из 24 парков выберут 8 для благоустройства в 2025 году
В декабре 2023 года пройдет предварительное онлайн-обсуждение по отбору парков, скверов и прогулочных зон для обновления.
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В декабре 2023 года в Волгограде устроят предварительные онлайн-обсуждения, по итогам которых из двух десятков выберут 8 парков, скверов и прогулочных зон в план благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2025 году.
— В предварительном отборе примут участие 24 объекта — перечень составлен на основании запросов горожан, — рассказали в мэрии.
В декабре определят те 8 из 24 общественных территорий, которые войдут в итоговое рейтинговое голосование весной 2024 года. Благоустройства в первую очередь дождутся те, что наберут больше всего голосов.
Так, в 2024 году продолжится благоустройство улицы Дзержинского, Горсада, территория возле музея-заповедника «Старая Сарепта» и проспект Металлургов — бульварная зона от улицы Еременко до Кузнецова. Два из этих объектов набрали больше всего голосов в этом году, остальные имеют приоритет, так как за них голосовали годом ранее. В этом году в Волгограде обновляют 7 общественных пространств и 33 двора.