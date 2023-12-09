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14:16 (мск), источник: МК.RU Челябинск

Южный Урал возглавил рейтинг нацпроекта «Производительность труда»

Его представило федеральное министерство экономического развития.

Источник: Reuters

Всего в списке значится 52 региона-лидера по достижению показателей национального проекта. Челябинская область возглавила рейтинг федерального ведомства.

За исполнение этого проекта на Южном Урале отвечают региональный фонд развития промышленности и минпром. На областного ФРП создан специальный центр развития компетенций, который также признан лучшим в стране.

На данный момент проект «Производительность труда» объединяет 146 предприятия Южного Урала, их суммарная прибыль в год составляет более 270 миллиардов рублей, а трудится на них порядка 40 тысяч человек.

При составлении рейтинга минэкономразвития учитывала исполнительскую и кассовую дисциплину региональных команд, насколько широко лучшие практики по повышению производительности тиражируются на предприятиях региона, а также непосредственный рост производительности труда.

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