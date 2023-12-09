Главное
Спецоперация на Украине
14:57 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Погиб белорусский фристайлист Густик

Подробности гибели 35-летнего спортсмена, который не единожды становился призером престижных соревнований, не сообщаются.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Ушел из жизни старший тренер национальной команды Беларуси по фристайлу Максим Густик, сообщили в пресс-службе Минспорта.

Спортсмен трагически погиб в возрасте 35 лет, подробности случившегося не сообщаются.

Белорусский фристайлист не единожды становился призером престижных соревнований. Так, он два года подряд (в 2006 и 2007) становился чемпионом молодежных мировых турниров.

В 2015 году спортсмену удалось завоевать бронзовую награду на мировом чемпионате для взрослых. Он также становился серебряным призером Кубка мира по фристайлу.

Завершив карьеру в качестве спортсмена, Густик остался в спорте в качестве тренера. В течение нескольких лет он тренировал национальную сборную Беларуси.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 МОК допустил белорусов до участия в Олимпиаде в Париже
Белорусские врачи спасли жизнь новорожденной девочке со смертельным диагнозом
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта