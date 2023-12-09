14:57 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Погиб белорусский фристайлист Густик
Подробности гибели 35-летнего спортсмена, который не единожды становился призером престижных соревнований, не сообщаются.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 9 дек — Sputnik. Ушел из жизни старший тренер национальной команды Беларуси по фристайлу Максим Густик, сообщили в пресс-службе Минспорта.
Спортсмен трагически погиб в возрасте 35 лет, подробности случившегося не сообщаются.
Белорусский фристайлист не единожды становился призером престижных соревнований. Так, он два года подряд (в 2006 и 2007) становился чемпионом молодежных мировых турниров.
В 2015 году спортсмену удалось завоевать бронзовую награду на мировом чемпионате для взрослых. Он также становился серебряным призером Кубка мира по фристайлу.
Завершив карьеру в качестве спортсмена, Густик остался в спорте в качестве тренера. В течение нескольких лет он тренировал национальную сборную Беларуси.