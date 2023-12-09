14:56 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Что ожидается в Казахстане 10 декабря
Sputnik Казахстан предлагает обзор основных событий и мероприятий на 10 декабря 2023 года (информация обновляется в течение дня).
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Мероприятия, запланированные на 10 декабря
ACТАНА
09.00 — VR-фестиваль «Цифровая осень: присутствие» (Национальный музей РК, проспект Тауелсиздик, 54).
10.00 — Международная выставка «Диалог» (Галерея Has Sanat, ул. Д. Кунаева 14Д).
10.00 — Выставка авторских фотографий «Мен сені жақсы көремің. Maintenant, je te vois» (Национальный музей РК, пр. Тауелсиздик, 54).
11.00 — Спектакль «Братец Лис и братец Кролик» (Отель Wyndham Garden Astana, улица Хусейн бен Талал, 25).
11.00 — Спектакль «Снегурушка» (ГАРТД им. М. Горького, улица Желтоксан, 11).
12.00 — Спектакль «Дюймовочка» (Театр кукол, проспект Республики, 3).
14.00 — Мюзикл «Джулия» (Театр «Астана балет», проспект Улы Дала, 43).
16.00 — Лекция «“Старик и море”: одиночество и торжество жизни» (Лекторий «Concept_art», улица Ханов Керея и Жанибека, 5).
17.00 — Квиз, плиз! Happy Birthday #6 (Hungry Rabbit, ул. Сакена Сейфуллина, 38).
17.30 — Лекция «Манга: от рисунка к рассказу» (Лекторий «Concept_art», ул. Ханов Керея и Жанибека 5).
17.30 — Съемки Stand Up концерта для YouTube канала (Comfort Hotel Astana, микрорайон Шубар, улица Космонавтов, 60).
18.00 — Концерт Toxis (The Bus, Кургальжинское шоссе, 3).
18.00 — Спектакль «Шәмші» (Театр им. К. Куанышбаева, улица Калибека Куанышбаева, 8/1).
АЛМАТЫ
10.00 — Арт-ярмарка New Year art fair (Esentai Gallery, проспект Аль-Фараби, 77/8).
10.00 — Ярмарка современного искусства Ala Art Fair 2023 (Jusan Vibe, пр. Аль-Фараби, 36).
10.00 — Выставка, посвященная 95-летию Акрапа Жубанова (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Планета Земля: как прекрасен этот мир!» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «История тебя и меня» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Вселенная Амандоса Аканаева» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Нумизматическое наследие Казахстана и бумажные деньги» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «Әлемді әнмен тербеткен ұлы дала дүлділі» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
11.00 — Выставка «Banksy. Гений или вандал» (Мультимедийный музей Lumiere-Hall, пр. Аль-Фараби, 13 к2в).
11.00 — Выставка «Рахта» (Aspan Gallery, проспект Аль-Фараби, 140А/3).
11.00 — Городской экофестиваль UMAY 2023 (ТРЦ Forum, пр. Сейфуллина, 617).
11.30 — Almaty Food Fest (Площадь им. Абая, пр. Достык 56).
11.30 — Детская ёлка «Новогоднее чудо» (Кафе Fort Vernyi, улица Толе би, 179А).
12.00 — Выставка «Художник и современность» (Галерея «Улар», ул. Панфилова, 92).
12.00 — Форум Colisium Central Asia (AlmaU, ул. Розыбакиева, 227).
12.00 — Спектакль «Музыка дорог» (Тотальный театр, ул. Шевченко, 114).
12.00 — Сказка «Репка» (Камерный театр Ермашова, ул. Щепкина, 35, ЖК «Дуэт»).
12.00 — Спектакль «Снежная королева» (ТЮЗ им. Н. Сац, ул. Шаляпина 22).
12.00 — Форум Colisium Central Asia (AlmaU, ул. Розыбакиева, 227).
14.00 — Рождественская вечеринка Christmas BBQ party: American Beef & Grills (Гольф-клуб Ариал, пр. Аль-Фараби, 142).
14.00 — Игротека: Встреча с декабрьским весельем (Независимый Экспериментальный Театр «Арт-убежище BUNKER», ул. Досмухамедова, 78А).
16.00 — Новогодний спектакль «Сказка, которую никто не знает» (Семейный театральный центр «Керемет», мкр. Керемет, дом 7к40).
16.30 — Стендап-шоу «Дневной микрофон» (Стендап клуб Almaty Central Stand up club, ул. Кабанбай Батыра, 71).
17.00 — Вечер по настольной игре «Катан» (KAVKAZ BAR, бульв. Бухар Жырау, 66).
17.30 — Вечерний кинопоказ под открытым небом (БЦ Zhibek Zholy, блок 1, пр. Жибек Жолы, 135, вход со стороны ул. Масанчи).
18.00 — Спектакль «Мечта» (Камерный театр Ермашова, ул. Щепкина, 35, ЖК «Дуэт»).
18.00 — Спектакль «Театр времен Нерона и Сенеки» (Театр им. Лермонтова, проспект Абая, 43).
18.00 — Спектакль «Что хочет женщина…» (Театр им. Лермонтова, проспект Абая, 43).
18.00 — Спектакль «Неугомонный дух» (Театр «Жас Сахна», пр. Абая, 125 (Большая сцена)).
18.30 — Спектакль «Дилфизо мен Донада» (ТЮЗ им. Мусрепова, пр. Абылай хана 38).
18.30 — Спектакль «Қар қызы» (ТЮЗ им. Мусрепова, пр. Абылай хана 38).
19.00 — Спектакль I see you — Do you see me? (Театр «Трансформа», улица Барибаева, 36).
19.00 — Виктор Хоменков Band — Композиции великих пианистов (Джаз-клуб EverJazz, ул. Зенкова, 24).
19.00 — Тайный сольный стендап-концерт (Стендап клуб Almaty Central Stand up club, ул. Кабанбай Батыра, 71).
19.00 — Лекция Андрея Аксенова «Белая эмиграция» (SmArt Point, ул. Байзакова, 280).
19.00 — Моноспектакль «Стихийный Stand Up» (ТЦ Ритц-Палас, мкр. Самал-3, 1 (вход со стороны ул. Изганова)).
19.30 — Концерт «Жаңа жыл 2024» (Дворец Республики, пр. Достык, 56).
19.30 — Музыкальное выступление группы Jantik Band (Музкафе, пр. Абая, 117).
20.00 — Жексенбілік стендап. Техникалық кеш (Lep Club, Габдуллин көш., 26Б).
Мероприятия, запланированные на 11 декабря.
АСТАНА
09.00 — 17-е ежегодное заседание международного технического комитета ИСО/ТК 241 «Безопасность автомобильных дорог» (пр. Мангилик Ел, 55а, блок С, конференц-зал, 1 этаж).
Пленарное заседание откроет инициатор его проведения в Казахстане и организатор мероприятия АО «КаздорНИИ» в лице президента института Арман Алибаевой. В заседании примет участие около 12 специалистов из Швеции, Южной Африки, Уругвая, Малайзии, Индии и Непала.