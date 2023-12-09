Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана»

По ее словам, Роскомнадзор проанализировал вышедшие пять серий и каких-либо нарушений не нашел. «Получен ответ, в котором мне сообщили, что многосерийный фильм “Слово пацана” распространяется на платформах Wink и START со знаком информационной продукции “18+”», — рассказала она (цитата по Telegram-каналу №-Новости дня).
Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел на онлайн-платформах 9 ноября. Он рассказывает о жизни молодежных группировок в Казани конца 1980-х. Главный герой — подросток из интеллигентной семьи — присоединяется к одной из таких ОПГ, чтобы защититься от нападок сверстников. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина попросила СКР и Роскомнадзор проверить сериал. Она считает, что в нем может содержаться пропаганда, способная причинить «вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу».