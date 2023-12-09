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15:12 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростовской области 1 января состоится карнавальный забег

Участники будут состязаться на дистанции 2024 метра.

В Таганроге 1 января 2024 года состоится карнавальный забег на дистанцию 2024 метра. Принять участие в нём может каждый. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Забег состоится в Парке культуры и отдыха имени Горького. Регистрация участников начнётся в 12.00 в Шахматном павильоне. А уже в 12.40 всем бегунам нужно будет собраться у городской ёлки.

Много времени состязание не займет, поскольку уже в 13.00 запланировано торжественное награждение победителей. Оно пройдет на территории арт — пространства «Таганрогский трамвай».

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