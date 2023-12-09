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15:16 (мск), источник: НИА Самара

Самарский врач-психиатр-нарколог: как избавиться от никотиновой зависимости


Избавиться от зависимости и снизить ее последствия для здоровья помогут собственное волевое решение и при необходимости — поддержка специалистов.

Источник: Reuters

Потребление никотинсодержащей продукции оказывает разрушительное воздействие на организм человека.

Об этом рассказывает главный внештатный специалист по психиатрии-наркологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Щербань:

"У употребляющих никотин развивается зависимость — психическое и поведенческое расстройство, которое проявляется устойчивой тягой к табаку.

Преодолеть зависимость можно, следуя рекомендациям:

— Важно принять решение по отказу от табака для сохранения собственного здоровья и наметить дату отказа.

— Начинайте мысленно настраиваться на отказ от курения уже заранее, за несколько дней до даты. Важно понимать, что отказаться от курения сможет любой человек, и вы не исключение.

— Уберите из поля зрения все предметы, связанные с потреблением табака.

избегайте компаний, где курят.

— Предупредите своих родных и близких о том, что вам нужна их поддержка.

— Заранее продумайте альтернативу для воспроизведения ставшего привычным поведения. Заменить канцероген могут орехи, фрукты, чёрный шоколад, питьё. Можно ничего не употреблять, а сжимать в руке, например, кистевой эспандер.

— В момент отказа от употребления никотина необходимы положительные эмоции. Активизировать выработку дофомина и других так называемых «гормонов счастья» можно с помощью физической активности, просмотра интересного фильма, любимой еды.

В этот период полезно употреблять в пищу мясо, бобовые (сою, чечевицу, фасоль), орехи (грецкие, миндаль), овсянку, свёклу, молоко, зелень, бананы, яблоки, сыр, творог — продукты, которые содержат тирозин. Пища, содержащая эту аминокислоту, способствует увеличению дофамина.

Употребляйте в сутки не менее 2 литров жидкости. Вода способствует более быстрому выведению из организма токсинов.

При возникновении симптомов синдрома отмены таких, как агрессия, тревожность, раздражительность, ажитированное поведение, бессонница, обратитесь за помощью к врачу-психиатру-наркологу. Врач рассмотрит необходимость назначения никотинзаместительной терапии и индивидуально подберёт препараты.

Медицинскую помощь по подбору никотинзаместительной терапии могут также оказать терапевт или пульмонолог по месту жительства.

Уже через 3 месяца после отказа от потребления табака человек почувствует себя лучше.

6 месяцев без единой сигареты снизят последствия никотиновой зависимости для организма".

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