15:17 (мск), источник: Комсомольская правда
В Соборной мечети Крыма более 350 человек совершили первый намаз
На строительство объекта потратили около 6 млрд рублей.
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В субботу, 9 декабря, в молельном зале Соборной мечети Крыма более 350 человек совершили первый намаз. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».
Мусульмане съехались в Симферополь со всего полуострова. Это лидеры региональных общин и духовенства. Первый намаз в главной мечети Крыма провел муфтий Эмирали Аблаев. Строительство культового сооружения началось в 2015 году. Здание возвели за счет средств инвесторов. На выполнение работ потратили около 6 млрд рублей. Всего мечеть сможет вместить в себя около 4 тысяч человек.