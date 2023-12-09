15:25 (мск), источник: АиФ Самара
Жители региона могут бесплатно посещать лыжероллерную трассу «Чайка»
Об этом сегодня сообщили в министерстве спорта Самарской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В ведомстве подчеркнули, что вход доступен всем поклонникам лыжного спорта. Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Азаров во время прямого телеэфира 7 декабря.
Одна из дозвонившихся, жительница Самары Ирина сообщила главе региона, что вход на лыже-роллерную сделали платным.
Эта новость возмутила губернатора. Он пообещал разобраться с этим вопросом:
— Ситуацию обязательно проверю. Если это действительно так, то поправим. Это важный объект. О его необходимости говорили десятки лет. Не допущу, чтобы он стал платным.
Сегодня ситуацию прокомментировали в региональном Минспорте. Представители министерства отметили, что жители губернии могут заниматься на лыжероллерной трассе бесплатно в соответствии с установленным расписанием. Также для поклонников лыжного спорта спортивная школа «Чайка» регулярно готовит спортивные трассы на нижней поляне и туристическую трассу.