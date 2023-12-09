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15:25 (мск), источник: АиФ Самара

Жители региона могут бесплатно посещать лыжероллерную трассу «Чайка»

Об этом сегодня сообщили в министерстве спорта Самарской области.

Источник: АиФ

В ведомстве подчеркнули, что вход доступен всем поклонникам лыжного спорта. Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Азаров во время прямого телеэфира 7 декабря.

Одна из дозвонившихся, жительница Самары Ирина сообщила главе региона, что вход на лыже-роллерную сделали платным.

Эта новость возмутила губернатора. Он пообещал разобраться с этим вопросом:

— Ситуацию обязательно проверю. Если это действительно так, то поправим. Это важный объект. О его необходимости говорили десятки лет. Не допущу, чтобы он стал платным.

Сегодня ситуацию прокомментировали в региональном Минспорте. Представители министерства отметили, что жители губернии могут заниматься на лыжероллерной трассе бесплатно в соответствии с установленным расписанием. Также для поклонников лыжного спорта спортивная школа «Чайка» регулярно готовит спортивные трассы на нижней поляне и туристическую трассу.

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