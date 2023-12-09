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15:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Сотрудники скорой помощи из Кудымкара обратились с видеообращением к Путину

Медики просят вернуть им стимулирующие выплаты.

Фельдшеры отделения скорой помощи кудымкарской больницы обратились с видеообращением к Владимиру Путину, в котором они жалуются на сокращение стимулирующих выплат. Об этом сообщает издание «Парма-новости».

Больница Коми-Пермяцкого округа — одно из старейших лечебных учреждений Пермского края. Ее сотрудники оказывают медицинскую помощь жителям всего Коми округа. С июня этого года у сотрудников отделения скорой помощи сократили сумму стимулирующих выплат. В среднем зарплата фельдшера уменьшилась на 5−7 тысяч рублей.

«Сложилась вопиющая ситуация. Несоответствие объемов работ и заработной платы. С мая месяца выплаты стимулирующего характера производятся не в полном объеме. Главный врач больницы, Уточкин Игорь Анатольевич обосновывает это тем, что у больницы долги. Мы неоднократно обращались в прокуратуру и другие инстанции. Прокуратурой были выявлены нарушения по заработной плате, но перерасчета так и не произошло. Бухгалтерия не предоставила ни одного документа, регулирующего начисление суммы выплат стимулирующего характера, — говорят медики в своем видеообращении к Президенту. — Нам приходится работать на полторы-две ставки, чтобы получить хоть какие-нибудь деньги. Мы хотим, чтоб наш труд достойно оплачивали. Почему за счет заработной платы должны выплачиваться долги больницы?».

В Минздраве Пермского края прокомментировали «Комсомольской правде» данную ситуацию.

— В октябре 2023 года появилось открытое обращение сотрудников больницы Коми-Пермяцкого округа с требованием выплатить стимулирующие части заработной платы. Специалистами Министерства здравоохранения Пермского края совместно со специалистами медучреждения был проведен анализ начисления стимулирующих выплат в больнице и расчет начислений. В результате стимулирующие выплаты сотрудникам скорой медицинской помощи были выплачены в необходимом объеме. В пятницу Минздравом запрошена информация по перечню предъявленных сотрудниками скорой медицинской помощи требований для проведения проверки. На следующей неделе представители министерства встретятся с сотрудниками больницы.

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