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15:35 (мск), источник: МК.RU Челябинск

В Челябинске появятся новые набережные

Их проекты обсудили на круглом столе, организованном общественной палатой Южного Урала.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Продолжение работ по благоустройству реки Миасс во время прямой линии анонсировал глава Южного Урала Алексей Текслер.

Проекты охватывают оба берега реки в границах Свердловского проспекта и улицы Северо-Крымской. Работы будут вестись частью за счёт средств бюджета, а частью за счёт финансирования от инвесторов: город возьмёт на себя возведения необходимых инженерных сооружений, инвесторы займутся реализацией непосредственных проектов благоустройства.

Главным принципом при формировании проектов стал принцип экологичности и бережного отношения к природе. Работы будут вестись с максимально аккуратным отношением к флоре и фауне реки, будут использоваться максимально экологичные материалы, а для горожан будет предусмотрен доступ к воде. После реализации проектов, локации будут наполнены различными сервисами и возможностями для проведения досуга.

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