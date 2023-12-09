15:41 (мск), источник: Калининград.Ru
На восточном берегу Калининградского залива заканчивают строительство защитных сооружений
Физическая готовность объекта составляет около 90%.
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На восточном берегу Калининградского залива в Ушаково завершают строительство защитных сооружений. Физическая готовность объекта составляет около 90%. Информацию об этом опубликовали на странице «Балтберегозащиты» «ВКонтакте».
Подрядчик закончил строительство бетонной подпорной стены вдоль всего участка на протяжении 643 метров.
Сейчас устраивают обратный фильтр с отсыпкой грунта с тыльной стороны сооружения, а также подвозят крупногабаритный камень, из которого формируется наклонный волногаситель со стороны залива. Сегодня можем ответить, что физическая готовность берегозащитного сооружения составляет около 90% от общего объёма работ, — гворится в сообщении.
Работы по строительству берегозащитного сооружения на побережье Калининградского залива выполняет ООО «Корнер». Изначально контракт заключили на 67,5 миллиона рублей, однако летом 2023 года сумму увеличили ещё на 11,5 миллиона. Документ действует до 31 декабря.