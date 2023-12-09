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15:47 (мск), источник: Клопс.ru

«Секретное место»: рыбак из Советска поймал огромную щуку (фото)

Вес рыбы — больше 10 кг.

Источник: Клопс

В пятницу, 8 декабря, житель Советска поймал щуку весом 10 кг 700 гр. О трофейном улове «Клопс» в субботу рассказал сам рыбак.

«10 700 гр. 110 см. Поймал на живца в секретном месте. Рыбу забрал домой», — прокомментировал мужчина.

На вопрос, в какой части региона водятся такие гиганты, рыбак ответил, что эту щуку поймал в Славском районе.

В сентябре житель региона поймал зеркального карпа весом 10 кг 800 гр.

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