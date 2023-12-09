15:47 (мск), источник: Клопс.ru
«Секретное место»: рыбак из Советска поймал огромную щуку (фото)
Вес рыбы — больше 10 кг.
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В пятницу, 8 декабря, житель Советска поймал щуку весом 10 кг 700 гр. О трофейном улове «Клопс» в субботу рассказал сам рыбак.
«10 700 гр. 110 см. Поймал на живца в секретном месте. Рыбу забрал домой», — прокомментировал мужчина.
На вопрос, в какой части региона водятся такие гиганты, рыбак ответил, что эту щуку поймал в Славском районе.
В сентябре житель региона поймал зеркального карпа весом 10 кг 800 гр.