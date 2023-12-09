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15:50 (мск), источник: МК.RU Краснодар

Жителей Новороссийска испугали учения со звуками взрывов

В Новороссийске местные жители утром в субботу, 9 декабря, были напуганы звуками стрельбы и взрывов.

Источник: МК.RU Краснодар

Оказалось, что ничего страшного не произошло: военные проводят учения.

Горожане принялись снимать видео и распространять информацию в соцсетях. Отреагировав на возмущение жителей, Муниципальный центр управления города-героя выпустил официальное сообщение.

— Каждую субботу с 11:00 до 13:00 будут проводиться учения со стрельбами у НВМБ, — сообщается в телеграм-канале «МЦУ Новороссийск».

Так что теперь ситуация будет повторяться еженедельно, но горожанам стоит быть к ней готовыми и не паниковать.

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 Жителей Новороссийска испугали учения со звуками взрывов
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