15:50 (мск), источник: МК.RU Краснодар
Жителей Новороссийска испугали учения со звуками взрывов
В Новороссийске местные жители утром в субботу, 9 декабря, были напуганы звуками стрельбы и взрывов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Оказалось, что ничего страшного не произошло: военные проводят учения.
Горожане принялись снимать видео и распространять информацию в соцсетях. Отреагировав на возмущение жителей, Муниципальный центр управления города-героя выпустил официальное сообщение.
— Каждую субботу с 11:00 до 13:00 будут проводиться учения со стрельбами у НВМБ, — сообщается в телеграм-канале «МЦУ Новороссийск».
Так что теперь ситуация будет повторяться еженедельно, но горожанам стоит быть к ней готовыми и не паниковать.