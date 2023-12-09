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9 декабря, источник: ТАСС

В Москве открылся благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» начал работать в субботу на территории креативного пространства «Хлебозавод № 9» в Москве.

Источник: Агентство «Москва»

«Сегодня здесь проходит традиционный зимний благотворительный фестиваль, которого вместе с нашими фондами мы ждем целый год. И перед Новым годом, когда город наряжается, мы собираемся, чтобы друг с другом пообщаться, показать, что мы сделали за этот год. Здесь открыт самый большой благотворительный маркет, где наши благотворительные фонды показывают то, что они сделали своими руками. Можно что-то купить, и тем самым вы поможете кому-то, кому помощь очень нужна», — сказала журналистам председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Она отметила, что на фестивале также проводятся мастер-классы, три раза в день идут иммерсивные спектакли. Кроме того, желающие могут присоединиться к акции «Добрая елка» — надо снять с елки шарик с запиской, где указано пожелание, и подарить загадавшему подарок.

«Я собираюсь 100% себе на ярмарке что-то присмотреть. Здесь очень много всего интересного — от новогодних сувениров до каких-то вещей, которые можно поставить дома. Я каждый год с этой ярмарки себе что-то домой забираю», — добавила Драгунова.

Фестиваль «Город неравнодушных» будет идти также 10 декабря с 11:00 до 21:00.

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