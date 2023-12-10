10:54 (мск), источник: Комсомольская правда
Жителей Ростова предупредили о перебоях телерадиосигнала с 11 по 13 декабря
Отключения ТВ и радиовещания будут происходить в течение трех дней в Ростове-на-Дону.
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В Ростове-на-Дону с 11 по 13 декабря будут производить кратковременные отключения теле- и радиосигнала. Перебои возможны в любое время с 9 до 17 часов, говорится на сайте РТРС.
Специалисты поясняют, что в указанный период будут выполняться профилактические или плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.
— Все действия согласованы с вещателями, — подчеркивают в объявлении «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС).