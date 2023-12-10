Главное
Спецоперация на Украине
10:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителей Ростова предупредили о перебоях телерадиосигнала с 11 по 13 декабря

Отключения ТВ и радиовещания будут происходить в течение трех дней в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону с 11 по 13 декабря будут производить кратковременные отключения теле- и радиосигнала. Перебои возможны в любое время с 9 до 17 часов, говорится на сайте РТРС.

Специалисты поясняют, что в указанный период будут выполняться профилактические или плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

— Все действия согласованы с вещателями, — подчеркивают в объявлении «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС).

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 10 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Военная спецоперация на Украине 9 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта