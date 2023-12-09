Сильные осадки и ветер ожидаются в ряде областей Казахстана в воскресенье

10 декабря в Атырау и Атырауской области ожидаются порывы ветра от 15 до 18−20 м/с. В Туркестанской области в этот день синоптики прогнозируют туман, в горных районах — низовую метель и ветер 15−20 м/с.
Утром в Шымкенте также пообещали туман.
На западе Мангистауской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, в центре региона — гололед, низовая метель. Скорость ветра — 15−20 м/с, временами — порывы до 23 м/с. В Актау тоже сильные осадки и ветер, гололед.
В Костанайской области в воскресенье ожидается туман. Жителей Жамбылской области предупреждают о гололеде. В Таразе с 10 по 12 декабря — туманная погода.
Неблагоприятные метеорологические условия сохраняются завтра в Восточно-Казахстанской области и области Абай.
Согласно консультативному прогнозу погоды на декабрь, в течение месяца на большей части Казахстана синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды: в северной половине прогнозируется снег, временами сильный и с метелью. В южных регионах осадки — дождь с переходом в снег.
В целом по Казахстану ожидаются туманы, гололед, усиление ветра до 15−28 м/с.