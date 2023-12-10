10:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Волгоградцы берут живые елки в горшках в аренду к Новому году
В этом году живая арендованная елочка обойдется в 4500 рублей.
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Волгоградцы, которые ратуют за экологичность, могут украсить дом к Новому году живой арендованной елкой. Перед праздниками ее привезут домой, а через месяц заберут назад и высадят в грунт в питомнике, где зеленая красавица будет расти дальше. Правда, в этом году живая елка в горшке в аренду обойдется в 4500 рублей. Высота деревца, которое предлагают на время волгоградцам за эти деньги, — около полутора метров, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
За живой елью в горшке придется ухаживать, чтобы она не пожелтела и не осыпалась как срубленная. Придется обеспечить деревцу регулярный полив, влажность и прохладную температуру в комнате.
Поливать елку нужно раз в пять дней водой комнатной температуры. Плюс к этому поставить рядом увлажнитель и опрыскивать два раза в день водой. Еще один момент — подкармливать удобрением, которое вместе с елочкой привезут из питомника. Чтобы живая елка в горшке выжила в домашних условиях, ее нужно ставить подальше от батареи и теплого пола, оберегать от детей и домашних питомцев.
Корреспонденты сайта volgograd.kp.ru уже дважды встречали Новый год с живой елкой в горшке. Оба раза деревце осталось живым после праздников. Одну елку забрали обратно в питомник, вторую высадили во дворе дома, где она теперь радует всех жильцов многоэтажки.
За три года аренда елок подорожала почти вдвое. Правда, и красивая искусственная елка стоит сейчас космических денег. Так что если елочку не рубить, а праздника хочется, придется раскошелиться.