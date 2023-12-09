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9 декабря, источник: АГН «Москва»

Расписание поездов «Таврия» из Москвы в Симферополь и Севастополь изменится с 10 декабря

С 10 декабря изменится расписание поездов «Таврия», следующих из Москвы в Симферополь и Севастополь. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

«10 декабря вступает в действие новое расписание поездов. Главные изменения коснутся поездов “Таврия”, которые курсируют в Симферополь и Севастополь из Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневно будут курсировать четыре поезда: № 17/18 Москва — Симферополь (бывший № 159/160), № 27/28 Москва — Симферополь (двухэтажный), № 67/68 Москва — Симферополь и № 91/92 Москва — Севастополь.

«Все указанные поезда будут отправляться с Казанского вокзала Москвы. В состав поезда № 17/18 будут включены не только купейные, но и плацкартные вагоны», — подчеркнули в пресс-службе.

Поезд № 173/174 Москва — Евпатория также станет ежедневным, он будет уходить с Павелецкого вокзала. В первый рейс новым маршрутом поезд отправится из Евпатории 1 марта, из Москвы — 3 марта. Продажа билетов уже открыта, указывается в сообщении.

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