Расписание поездов «Таврия» из Москвы в Симферополь и Севастополь изменится с 10 декабря

«10 декабря вступает в действие новое расписание поездов. Главные изменения коснутся поездов “Таврия”, которые курсируют в Симферополь и Севастополь из Москвы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ежедневно будут курсировать четыре поезда: № 17/18 Москва — Симферополь (бывший № 159/160), № 27/28 Москва — Симферополь (двухэтажный), № 67/68 Москва — Симферополь и № 91/92 Москва — Севастополь.
«Все указанные поезда будут отправляться с Казанского вокзала Москвы. В состав поезда № 17/18 будут включены не только купейные, но и плацкартные вагоны», — подчеркнули в пресс-службе.
Поезд № 173/174 Москва — Евпатория также станет ежедневным, он будет уходить с Павелецкого вокзала. В первый рейс новым маршрутом поезд отправится из Евпатории 1 марта, из Москвы — 3 марта. Продажа билетов уже открыта, указывается в сообщении.